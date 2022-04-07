В домах на Тележной улице снова стало тепло

В Центральном районе Петербурга возвращения отопления дождались жители Тележной улицы. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», без тепла дома остались из-за прохудившейся трубы.
Ремонт завершили ближе к полуночи. Специалисты заменили примерно три метра ненадежного трубопровода. Сейчас отопление в Центральном районе Петербурга работает в штатном режиме.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Невском районе Петербурга также в ночь на четверг завершили ремонт прохудившейся трубы. На этом участке возвращения отопления дождались жители более 300 домов.