В центре Петербурга из-за аварии жители дома остались без отопления

В Центральном районе Петербурга жители дома №12 по Исполкомской улице остались без тепла в результате аварии на теплосетях. Об этом сообщили представители АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Специалисты продолжают ремонтные работы на аварийном трубопроводе со вчерашнего вечера.

«В 20:30 29 января 2022 года при запуске системы выявлено утонение стенки далее по трубе по адресу улица Исполкомская, дом № 12. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене участка.Основной сложностью на данном объекте является множество коммуникаций рядом с трубопроводом, из-за чего сотрудниками предприятия производятся земляные работы ручным способом», — привели подробности аварии в пресс-службе компании.

Отмечается, что ранее коммунальная авария произошла на Пушкинской улице. Там под окнами дома забил фонтан высотой с пятиэтажный дом. Вода вместе с щебнем и землей била в окна жилых квартир. В результате жильцам дома был нанесен материальный ущерб.

Коммунальные аварии в Петербурге стали происходить все чаще. От их последствий страдают тысячи петербуржцев. Горожане вынуждены мерзнуть в своих квартирах, пока специалисты выполняют работы, которые по заверениям губернатора Александра Беглова были выполнены в полном объеме перед началом отопительного сезона.