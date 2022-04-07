Более 300 домов в Невском районе дождались отопления после ремонта теплосети

В четверг, 7 апреля, в Невском районе Петербурга устранили выявленный дефект на проспекте Пятилеток. Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», ремонт завершили в 2:35. Тогда же в дома вернулось отопление.

В общей сложности снова тепло стало в 326 жилых домах. В их числе также 13 лечебных учреждений и 17 школ.

Прорыв произошел на трубе диаметром 800 миллиметров. Специалисты заменили 1,3 метра изношенного трубопровода.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на апрель в городе запланированы испытания на тепловых сетях в 10 районах.