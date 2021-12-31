Более 40 рейсов не вылетели из Пулково вовремя

В пятницу, 31 декабря, в петербургском аэропорту «Пулково» задерживаются на вылет более 40 рейсов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, среди них есть даже рейс в Нальчик, который должен был вылететь в 7:55, однако по состоянию на 14:45 до сих пор на земле.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что задержки рейсов связаны с возросшей нагрузкой на инфраструктуру аэропорта из-за проведения специальных мероприятий. «Невские Новости», ссылаясь на источник в аэропорту уточняют, что задержки связаны со сложными метеоусловиями, то есть обильным снегопадом, который начался в Петербурге с раннего утра 31 декабря.

В результате взлетные полосы аэропорта периодически закрывают для очистки от снега. Пока закрытия планируются каждые два-три часа.