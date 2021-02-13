В Пулково возможны задержки рейсов из-за сильного снегопада

13 февраля, в аэропорту Пулково были задержаны два авиарейса в Москву. Причиной задержки стал обильный снегопад. Об этом сообщается на электронном табло аэропорта.

Так, рейс S7 1006 авиакомпании "S7" перенесён с 10:20 на 11:45. Второй, следующий до Москвы рейс, перенесен на 16:05, хотя ранее был заявлен вылет в 14:50. Второй рейс, U6 060, принадлежит компании «Уральские авиалинии».

Ранее синоптики прогнозировали обильные снегопады в Северной столице. На данный момент сообщается, что сильный снег будет идти над Петербургом до воскресенья. Соответственно, возможны дальнейшие задержки и отмены рейсов из аэропорта Пулково.