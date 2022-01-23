Из-за непогоды из Петербурга в Краснодар снова задерживаются рейсы

В петербургском аэропорту Пулково из-за непогоды вновь задерживаются рейсы в Краснодар. Об этом 23 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой информацию на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Причиной задержки стал ливневый снегопад, из-за которого сотрудникам краснодарского аэропорта Екатерины Второй пришлось в срочном порядке обрабатывать аэродром.

В настоящее время из Северной столицы задерживается вылет как минимум трех самолетов: на 08:10, 08:55 и 10:45. Посадка на данные рейсы до сих пор закрыта.