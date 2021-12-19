Петербуржцы более 8 тысяч раз жаловались на плохую уборку снега

С конца ноября, когда в Петербурге пошел снег, горожане оставили 8,5 тысяч жалоб на качество его уборки на портале «Наш Санкт-Петербург». Об этом сообщают «Невские Новости». Помимо этого сайта горожане активно жаловались на ситуацию также в комментариях на страницах комитетов Смольного и губернатора Александра Беглова.

Вице-губернатор Анатолий Повелий объяснил низкую скорость уборки снега в Петербурге заботой об экологии. По его словам, специалисты дорожных служб не применяют специальные противогололедные реагенты, чтобы не нанести ущерб окружающей среде, животным, а также здоровью и обуви местных жителей.

На улицах плохо убранного города петербуржцы стали гораздо чаще получать травмы. В частности, 15 декабря с переломами в НИИ имени Джанелидзе обратились восемь человек с переломами.