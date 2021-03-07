Беглов поделился самочувствием после прививки от COVID-19

Александр Беглов, глава Северной столицы, поделился самочувствием, спустя 7 дней после вакцинации от вируса COVID-19. Градоначальник привился препаратом «Спутник V».

Градоначальник отметил, что прошло 7 дней с момента введения вакцины, и за этот период никаких отрицательных симптомов не наблюдалось. Собственное самочувствие Беглов отметил как хорошее. Кроме того, губернатор Северной столицы призвал горожан вакцинироваться до начала дачного сезона во избежание дальнейшего распространения инфекции.

Власти города планируют остановить распространение коронавируса до приезда многочисленных туристов при условии, что петербуржцы сформируют коллективный иммунитет путем вакцинации.