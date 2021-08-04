В Петербург поступила крупнейшая партия "Спутника V"

В Петербург поступила самая крупная партия вакцины "Спутник V" в количестве 137 400 доз, в каждой ампуле по две дозы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"В Петербурге сформирован основательный запас разных видов вакцины. Каждый желающий может записаться на прививку в удобном для себя месте и в подходящее время. Позаботьтесь о себе и своих близких к сезону возвращения из летних отпусков и началу нового учебного года", – сообщил губернатор Александр Беглов.

Сейчас в городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и еще 39 мобильных. За весь период в Петербурге вакцинацию от COVID-19 сделали 1 342 952 человека, из которых более миллиона уже завершили цикл.