Беглов подсчитал активных больных коронавирусом и призвал прививаться

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем радиообращении сообщил, что в городе в настоящее время коронавирусом болеют 44 тысячи человек. Количество больных в активной форме продолжает увеличиваться.

Градоначальник назвал целью на нерабочую неделю достичь максимального числа петербуржцев, привившихся от коронавируса. Он отметил, что в городе достаточный запас вакцины, работает 175 стационарных и 45 мобильных пунктов.

Александр Беглов напомнил, что вакцина в среднем в 15 раз снижает тяжелое течение болезни. А каждый, кто не делает прививку, отнимает койки у тех, кто ждет плановую медицинскую помощь.