Беглов проверил пункт вакцинации в 117-й поликлинике

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил работу поликлиники №117, в которой горожане вакцинируются от вируса COVID-19. Пункт по вакцинации расположен на улице Симонова, губернатор посетил его в ходе рабочего объезда.

Прививочный пункт здесь открылся с января 2021 года. Так, в трех кабинетах поликлиники врачи консультируют и осматривают желающих привиться, а в двух других кабинетах делают уколы с вакциной против коронавируса.

Напомним, пункт работает ежедневно. В будние дни – с 8 до 20, а в выходные – с 9 до 15 часов. Обычно в день успевают вакцинировать около 200 петербуржцев.

Александр Беглов заключил, что пункт успешно справляется со своей задачей, а также назвал работу персонала крайне важной.