Петербургу не хватает коллективного иммунитета для защиты от омикрон-штамма

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город не готов к борьбе с омикрон-штаммом. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Беглов подчеркнул важность вакцинации от коронавируса. Он отметил, что темпы вакцинационной кампании в Петербурге выросли в 1,5-2 раза и достигли 30 тысяч вакцинируемых в сутки. Однако, официальная статистика эти данные не подтверждает. По опубликованной администрацией города информации, 3 января первично вакцинировались 66 человек. Завершили цикл вакцинации от коронавируса 254 человека.

Петербург, по словам Александра Беглова, достиг коллективного иммунитета в 80%. При этом прививку от коронавируса, по официальной статистике Смольного получили от 2,7 млн до 3,3 млн, то есть около половины петербуржцев.