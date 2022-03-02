С начала года петербуржцы звонили по номеру «122» более 3 миллионов раз

Максимальная нагрузка на номер «122» с начала года была зафиксирована 31 января. В этот день операторам службы позвонило почти 200 тысяч петербуржцев. Как сообщает комитет по информатизации и связи, петербуржцы чаще всего звонят в службу «122», чтобы вызвать врача на дом. Однако операторы приняли около 150 тысяч звонков от желающих получить информацию и записаться на вакцинацию.

Опция дистанционного открытия больничного листа при появлении симптомов ОРВИ доступна петербуржцам с 6 февраля. Сделать это также можно через службу «122», выбрав пункт меню «Вызвать врача на дом и открыть больничный лист».

Петербуржцы также могут воспользоваться опцией дистанционного закрытия больничного листа. Такая возможность доступна с 4 февраля по 15 марта.

Однако с дистанционным оформлением больничных листов не все так радостно. Многие петербуржцы сталкиваются с тем, что их заявки обрабатываются с большой задержкой. Объясняется это просто: роботы на линии принимают заявку и передают её в поликлинику, но там не всегда хватает рабочих рук.

Прошедшей зимой очереди в поликлиники стали отличительной чертой здравоохранения Петербурга. Губернатор Александр Беглов ранее сообщал, что система сумела успешно справилась с ростом нагрузки. Однако очередей и трудностей с дистанционным оформлением документов это избежать не помогло. Петербуржцы активно жаловались на проблемы в работе системы. Теперь же им остается лишь надеяться, что активное распространение ковида хоть немного утихло, и с тревогой ожидать возможной новой волны.