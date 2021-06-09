Петербургский суд одобрил национализацию порта “Бронка”

В Петербурге полностью национализируют порт “Бронка” в Финском заливе. Соответствующее решение приняли в Никулинском суде 9 июня, в среду. Ранее Генпрокуратура направила в суд иск, ответчиками по которому выступают фигуранты дела о хищениях при строительстве президентской резиденции.

Как сообщает следствие, один из ответчиков при строительстве объекта в Ново-Огарево обогатился на 33 миллиарда рублей незаконным образом, а затем вложил эти средства в развитие “Бронки”.

Собственники компании планируют подать апелляцию на решение суда, а также продолжить работу во время следственных действий.