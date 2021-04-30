Генпрокуратура обязала конфисковать имущество портового терминала «Бронка»

В Петербурге судебные приставы нагрянули в порт «Бронка» и описали имущество терминала, которое принадлежит членам семьи отставных генералов ФСБ и ФСО Дмитрия Негодова и Евгения Мурова. Иск на опись был подан Генпрокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поданным иском будет заниматься судья Елена Кузнецова. На данный момент дело находится на стадии ходатайства, которое подали 15 апреля. В связи с ним приставы и описали имущество порта. Кроме того, судья уже провела беседу с фигурантами дела в четверг, 29 апреля.

Напомним, терминал «Бронка» расположен на Южном побережье Финского залива в Большом порту.