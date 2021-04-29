У генерала ФСБ и семьи экс-главы ФСО собираются конфисковать все имущество

Генеральная прокуратура собирается конфисковать у генерала ФСБ и семьи бывшего главы ФСО все нажитое имущество. Так, Муровы и Негодовы могут лишиться созданного с нуля порта «Бронка».

Генпрокуратура подала на них иск в суд о конфискации имущества на общую сумму 33 млрд рублей к фигурантам дела о хищениях во время строительства резиденции президента России Владимира Путина и других лиц. Также в их список входит и порт «Бронка», который находится в Санкт-Петербурге.

В заявлении указано, что поступающие средства уходили на финансирование организаций, которые входили в холдинг Негодова и Михальченко. Иск направили в Никулинский суд Москвы. Слушание по делу проведут 13 мая.