Морской порт «Бронка» в Петербурге национализирован

Морской порт «Бронка» в Петербурге окончательно стал собственностью государства. Как сообщает Telegram-канал Деловая Газета, этот переход оформлен соответствующим решением суда. 100% акций компании «Феникс», которая управляет портом перешло в ведение Росимущества.

Изучив предоставленные Генпрокуратурой материалы Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что при строительстве «Бронки» были использованы средства, полученные от коррупционного взаимодействия.

Как сообщает «Фонтанка», бывший генеральный директор «Феникса» Дмитрий Михальченко остается под стражей. Получат ли уголовное продолжение гражданские иски к бывшим владельцам порта «Бронка» пока неизвестно.