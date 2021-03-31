Москва и Петербург вошли в десятку мировых лидеров по росту цен на жилье

Москва и Санкт-Петербург оказались в десятке лидеров среди всех городов мира по росту стоимости жилья по итогам 2020 года. Исследование было проведено международной консалтинговой компанией Knight Frank.

Санкт-Петербург занял пятую строчку в списке: за 2020 год средняя стоимость жилья в городе выросла на 25,4%. Москва занимает в рейтинге седьмое место – в столице цены выросли на 21,1%.

На первом месте в рейтинге – Анкара (30,2%). В тройку лидеров также вошли Измир и Стамбул.

В 81% изученных городов цены на жилье в прошлом году возросли, в 20% городов рост цен двузначный. По мнению экспертов, рост цен на жилье в Петербурге связан с уменьшением предложения из-за замедления строительства, а также с возрастанием спроса.