Эксперт рассказал, почему в России так сильно подорожала жвачка

В России за год одни из самых подорожавших продуктов стала жвачка. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексея Попович решил рассказать, от чего зависит такой рост цен.

Попович заявил, что стоимость товара сильно зависит от импортных поставок. Значительная часть сырья, включая упаковку, поставляется в РФ из зарубежных стран. Об этом сообщает АБН.

Он отметил, что «жевательная резинка не исключение, многие компоненты для ее производства идут к нам по импорту». Влияние на рост цен оказало и усложнение логистических цепочек. Также увеличился и курс доллара.

Однако Попович подчеркнул, что самый трудный этап уже пройден. По его словам, в скором времени отрасль начнет стабилизироваться.

Отмечается, что в настоящее время предпосылок для подорожания жилья в России пока нет. Таким мнением поделился эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.