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В Северной столице аренда недвижимости подешевела на 10%

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© Фото: Baltphoto / Владислав Галушко

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Жители Санкт-Петербурга стали отдавать меньше денег за аренду жилья. Выяснилось, что за год цены упали на 10%.

Несмотря на то, что в Петербурге аренда квартир подешевела, по стране показатели увеличились на 25%. По мнению специалистов, в Петербурге также тенденция к снижению цен на жилье может измениться из-за того, что к весне вернуться некоторые россияне, покинувшие город и страну. Об этом пишет AllNW.

В целом, чтобы арендовать квартиру, петербуржцы стали тратить на 10% меньше. Как удалось выяснить аналитикам, средняя месячная аренда квартиры в городе к началу текущего года составляла 27 тысяч рублей.

Уточняется, что однокомнатная квартира съемщикам могла обойтись в 25 тысяч рублей в месяц, а за студию нужно было отдать 22 тысячи рублей в месяц. При этом двухкомнатное жилье можно снять за 36 тысяч рублей в месяц, а трехкомнатное - за 50 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жилье в петербургских новостройках за год уменьшилось в размерах и выросло в цене. 

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