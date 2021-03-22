В Стрельне построят 270 тысяч м2 жилья комфорт-класса

В Петродворцовом районе Петербурга появится новое жилье комфорт-класса. Владельцем территории стала компания Setl Group. Территория площадью в 59 гектаров расположена в Стрельне. Об этом сообщает девелопер.

В строительство нового жилого комплекса планируют привлечь инвестиций в 28 млрд рублей.

«Территория ограничена проспектом Буденного, Красносельским шоссе, перспективным продолжением проспекта Ветеранов и проспекта Народного Ополчения. Setl Group планирует возвести здесь около 270 тысяч "квадратов" жилья комфорт-класса с коммерческими помещениями. А также школу и детские сады», - сообщает компания.

Известно, что дома будут малоэтажными. Проект строительства еще готовится, однако уже известно, что дома будут четырехэтажными.