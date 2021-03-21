В Пулково задержали гендиректора «Петростроя», обвиняемого в хищении средств дольщиков

Генеральный директор компании «Петрострой» Дмитрий Ипатов пытался вылететь из аэропорта Пулково в Занзибар. Однако его задержали 19 марта, в районе 23:00, в связи с возбужденным уголовным делом.

Напомним, в отношении компании «Петрострой» было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег дольщиков. Скандал вызвали ЖК «Материк» в Мурино, ЖК «Чистый ручей» в Сертолово и ЖК «Северный вальс» во Всеволожске.

Пресс-служба компании отмечает, что строительство объектов ведется в полной мере, а некоторые корпусы уже готовы на 95%.

«С дольщиками поддерживается коммуникация: сообщаются новости о строительстве, выкладываются фото и видео с объекта на сайте компании-застройщика и в социальных сетях», – отмечают в «Петрострое».