Комитет по транспорту Петербурга не знал о планах на строительство наземного метро

Проект строительства наземного метро в Северной столице является любительским. Об этом стало известно, когда петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры уточнил, что они не знакомы с этой идеей. В социальной сети «ВКонтакте» появились эскизы проекта от Павла Лаврентьева.

Согласно эскизам, надземное метро может расположиться во Всеволожском районе Ленобласти. По задумке автора дальнейшие этапы проекта позволят соединить Осиновую Рощу, Сертолово и Парнас, а также Мурино и Бугры.

Известно, что транспортный комитет Ленинградской области выразил интерес к задумке дизайнера Павла Лаврентьева.