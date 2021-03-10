Правительство РФ решило поддержать развитие транспортного узла Северной столицы

Федеральные власти поддержат комплексный подход к перспективам Санкт-Петербургского транспортного узла. Как сообщили в пресс-службе Смольнго, об этом говорилось на совещании с участием заместителя председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Предполагается, что в результате работ будет улучшена транспортная доступность существующих районов и новых застраиваемых территорий, также будут созданы новые транспортные связи внутри агломерации.

По словам губернатора Александра Беглова, комплексный сценарий является оптимальным.

Чиновники обсудили строительство Витебской развязки, которая станет первым этапом создания Широтной магистрали скоростного движения.

Хуснуллин дал поручение выделить приоритетные проекты, которые будут реализованы в сроки до 2024 и 2030 годов, и подготовить техзадание на проектно-изыскательские работы по строительству развязки КАД Петербурга с Кронштадтским шоссе.

Также будет создано новое пригородное жд-сообщение Финляндский вокзал – Левашово – Сертолово.