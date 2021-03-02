Новое жилье в Петербурге и Ленобласти продают от 2,3 млн рублей

В Санкт-Петербурге и Ленобласти за февраль появилось новое жилье в 19 проектах и ЖК. Так, в Северной столице можно приобрести жилье в 14 комплексах, а в области - в пяти.

При этом в трех комплексах квартиры продаются впервые.

В Сертолово продают жилье по самым привлекательным ценам. Так, в одном из малоэтажных кварталов стоимость студии площадью 19,5 кв. метра составила 2,34 млн рублей. Квартиры дольщики получат с чистовой отделкой, все корпуса будут сданы во II квартале 2023 года.



В принципе, не все квартиры продаются в настоящий момент с чистовой отделкой. В некоторых из них изначально ставится типовое остекление, которое не всегда удовлетворяет потребностям покупателей. Владельцы нового жилья самостоятельно заказывают остекление балконов в СПб, нанимают рабочие бригады для проведения ремонта, закупают строительные материалы и создают дизайн-проект будущего жилья.

В ЖК комфорт-класса в Мурино студию площадью 21 кв. метр с балконом и предчистовой отделкой можно приобрести за 2,7 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию намечен на IV квартал 2022 года.

Также за 2,7 млн рублей можно приобрести студию с готовым ремонтом в ЖК комфорт-класса в Красногвардейском районе. Окончание строительства запланировано на конец 2022 года.

Как ранее сообщал портал “Санкт-Петербург.ру”, в 2020 году в городе, благодаря системе льготного ипотечного кредитования значительно вырос спрос на новое жилье. Большая часть квартир в новых домах приобреталась в инвестиционных целях. Некоторые петербуржцы, благодаря льготной ипотеке, смогли улучшить свои жилищные условия. Однако все аналитики говорят, что высокий спрос привел к значительному перегреву рынка недвижимости.