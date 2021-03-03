Жилье в Петербурге в 2021 году подорожало на 7%

В 2021 году, всего за три месяца, средняя цена за квадратный метр в Санкт-Петербурге увеличилась на 7%. В итоге, цена к концу февраля достигла 152,7 тысяч рублей.

Аналитики «Петербургской недвижимости» сообщили, что цена за «метраж» в пригороде стала еще выше. Однако стоимость элитного жилья и бизнес-класса не сильно подорожала.

Согласно данным агентства недвижимости, новостройки в пригороде Петербурга увеличились в цене за квадратный метр на 8% — на 7 тысяч рублей. На данный момент средняя цена данного жилья составляет 99,3 тысячи рублей. Однако элитное жилье увеличилось всего на 5,3% и составила в среднем за «квадрат» 237,6 тысяч рублей.