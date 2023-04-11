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Петербуржцы в 2023 году стали в три раза чаще покупать апартаменты

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В Санкт-Петербурге с начала 2023 года вырос спрос на покупку апартаментов. За первые три месяца застройщикам удалось реализовать 630 помещений.

В первом квартале текущего года в Северной столице количество продаж апартаментов увеличилось в три раза. Аналитики считают, что было продано 19,6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Neva.Today.

Количество проданных апартаментов выросло на 26%. Также в городе на Неве выросли цены на такую недвижимость. Рост составил два процента, а средняя стоимость квадратного метра в рублях оценивается в 326 тысяч рублей. Однако противоположные изменения в ценовом сегменте продемонстрировали сервисные и несервисные апартаменты. Их цена упала на один и 15 процентов соответственно.

Отмечается, что сервисные апартаменты предназначены для сдачи недвижимости в аренду. А несервисные зачастую приобретаются для личного пользования.

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