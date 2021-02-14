Цена на жилплощадь в Петербурге увеличилась на 21%

Аналитический центр SRG предоставил данные о росте цен на жилую площадь в разных городах России.

В прошлом году, в январе цена за квадратный метр в Северной столице составляла 116,7 тыс. рублей, а в этом году стоимость за жилплощадь составила 141,1 тыс. рублей. Рост цен составил 21%. В итоге, Санкт-Петербург оказался на второй позиции в этом рейтинге, после лидирующей московской Балашихи, где стоимость увеличилась на 21,3%.

Третье место в рейтинге занял город Сочи — на 18,4% увеличение стоимости. Далее в списке расположились Калининград — 18,3%, а также Москва — 16,9%.