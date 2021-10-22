В Петербурге здания Апраксина двора будут сдавать в аренду

Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга (АРИК) готовится к передаче в аренду 119 городских зданий и помещений на территории Апраксина двора. В пятницу, 22 октября, об этом сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

«В настоящее время осуществляется государственная регистрация права оперативного управления, по 20% передаваемых площадей она уже завершена», – рассказали в ведомстве.

После подготовки всех документов Агентство объявит торги на аренду городских помещений Апраксина Двора, который признали объектом культурного наследия регионального значения в 1993 году. Участие в аукционах могут принять как нынешние арендаторы, так и новые претенденты.