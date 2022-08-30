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Арендаторы «Апрашки» не хотят уходить с площадей, по которым истек срок договоров

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© Фото: Neva.Today

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Торговцы не хотят покидать принадлежащие городу площади, по которым еще в июне истек договор аренды. Предпринимателей хотят выселить через суд. Об этом сообщает Neva.Today.

Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга в декабре прошлого года заключило 55 договоров аренды в Апраксином дворе. Это коммерческие помещения, которые сдавали на полгода. Однако срок договором истек, а коммерсанты продолжают незаконно занимать торговые площади.

Корреспондент издания прогулялся по рынку и понял, что арендаторы не покинули помещения и не собираются этого делать, даже не опасаясь судебных исков. Один из торговцев заявил, что это все слухи и ничего не поменялось. Он считает, что их никто не сможет выгнать.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что свободных помещений под аренду на Невском проспекте стало меньше на 10%.

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