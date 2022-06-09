Свободных помещений под аренду на Невском проспекте стало меньше на 10%

С начала года количество свободных помещений под аренду на Невском проспекте уменьшилось на 10,4%. Такие данные опубликовала консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg.

Эксперты уточняют, что восстановление отрасли после пандемии продолжается. Однако в случае окончательного ухода западных брендов с российского рынка вакантная площадь на Невском проспекте увеличится до 17% и эта цифра станет рекордной.

Наиболее распространены на Невском проспекте по-прежнему заведения общепита и магазины одежды. Продуктовый ретейл увеличил свою долю в аренде на главной улице Петербурга и теперь составляет 7%. Продавцы сладостей также стали проявлять больший интерес к магазинам на Невском проспекте.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в Северной столице онлайн-ретейлеры сдают в аренду 109 тысяч квадратных метров складских помещений.