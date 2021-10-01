АО «Апраксин двор» сообщил о ликвидации

Акционерное общество «Апраксин двор», которое раньше управляло помещениями на одноименном рынке, объявило о ликвидации. Об этом стало известно из базы «Федресурс».

АО «Апраксин двор» теперь закрепили за агентством по развитию имущественного комплекса (АРИК) Северной столицы. Летом арендаторам были разосланы уведомления об освобождении помещений и прекращении деятельности. Кроме того, сообщалось, что в августе появились сообщения, что АРИК хочет провести конкурс на аренду ряда помещений.

Также сообщается, что АРИК будет искать инвестора для того, чтобы реконструировать и отреставрировать рынок.