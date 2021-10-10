Петербуржцы не заинтересованы в покупке квартир в новых домах

По итогам третьего квартала число ипотек, оформляющихся на приобретение нового жилья, снизилось до минимальных показателей. К примеру, в июле доля ипотек на покупку квартир в новостройках составляла около 19%, а в августе 22%. Эксперты отмечают, что сильный спад связан с удовлетворением спроса, ведь большая часть петербуржцев приобрела жильё в прошлом году, используя выгодные условия новой программы льготного кредитования. За время её действия на Петербург приходилось 14% всех выданных ипотечных кредитов в России.

Специалисты считают, что в скорое время собственники снизят цены на вторичку на 5-7 процентов.