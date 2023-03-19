В Петербурге было выдано 735 льготных IT-ипотек

С момента появления программы льготной ипотеки для “айтишников” ее воспользовались 735 петербуржцев. Всего в России выдали более 7,6 тысяч кредитов в рамках льготной IT-ипотеки.

Прошлой весной была введена программа льготной IT-ипотеки. За этот период по всей стране по этой программе было выдано свыше 7,6 тысяч кредитов на сумму 68,6 млрд рублей. Об этом пишет Neva.Today.

Также отмечается, что 32 тысячи подали заявки, из них одобрено было 14 тысяч. Остальные обрабатываются. Больше всего льготных ипотек оформили в Москве (1,5 тысяч ипотек) и в Петербурге – 735. Из этого числа 269 ипотек получили в 2023 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве за месяц продажи в новостройках снизились на треть. Так, девелоперы смогли реализовали всего 2 353 квартиры и апартаментов, что на 33% меньше результатов января 2023 года.