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За месяц в новостройках Петербурга удалось продать на 33% меньше квартир

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© Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

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Всего за месяц продажи квартир в петербургских новостройках снизились на треть. Так, девелоперы смогли реализовали всего 2 353 квартиры и апартаментов, что на 33% меньше результатов января 2023 года.

Похожая ситуация с продажами на первичном рынке недвижимости наблюдается и в Ленобласти. По данным аналитиков сервиса DataFlat.ru, было совершено 1 116 сделок против 1156 январских. Об этом пишет АБН со ссылкой на данные аналитиков сервиса DataFlat.ru. 

Отмечается, что снижение количества сделок в феврале, вероятно, связано с ужесточением условий ипотечного кредитования. Так, доля сделок с ипотекой уменьшилась с 88% до 83%.

При этом, если сравнивать получившиеся показатели с аналогичным периодом прошлого, 2022, года, то ситуация получается еще более сложная. Например, по отношению к февралю 2022 года продажи квартир в новостройках Петербурга упали на 59%, а по Ленобласти - на 52%.

Уточняется, что данные аналитиков пока являются предварительными, и будут сверены с информацией Росреестра. 

 

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