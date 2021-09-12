Из-за пандемии рост цен на загородные дома в Ленобласти выросли на 12%

Из-за пандемии коронавирусной инфекции вырос спрос на загородные дома в Ленинградской области.

По данным аналитиков ЦИАН, Ленобласть заняла первое место в России по росту цен на дачи и загородную недвижимость. Согласно приведенной статистике, рост стоимости такого жилья составил 12%. В Санкт-Петербурге стоимость аналогичной недвижимости выросла на 4%.

Также отметим, что с 2020 года в Северо-Западной федеральном округе цены на загородную недвижимость и дачи выросли на 23%, в то время, как в Северной столице рост составил 24%.

По состоянию на август 2021 года средняя стоимость загородных домов в Петербурге составила 30,9 млн рублей, а в области — 16,7 миллионов.