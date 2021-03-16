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Эксперты рассказали, как не ошибиться в выборе дачи

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© Фото: pixabay.com

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При покупке участка стоит обратить внимание на несколько важных критериев.

 Карантин заставил городских жителей оценить возможность провести время на природе – многие задумались о покупке загородной недвижимости. Однако, к выбору дачи стоит подходит ответственно, особое внимание следует уделить нескольким пунктам.

Во-первых, выбирая дачу, важно изучить инфраструктуру местности. Многие в первую очередь обращают внимание на дом, забывая интересоваться остальными условиями проживания. При этом, дорога и транспорт являются одними из важнейших критериев для выбора участка. Важно знать, как вы будете добираться до загородного дома, есть ли рядом места для прогулок, водоемы.

Кроме того, стоит обратить внимание на воду, свет и мощность электросетей в доме – от этих условий напрямую зависит то, насколько комфортным будет проживание на даче. О качестве воды, возможных проблемах с электроэнергией можно узнать у жителей соседних домов.

Конечно, требуется обратить внимание на материал, из которого построен дом. Наиболее подходящими для российского климата по соотношению цена-качество можно назвать дома из бруса, - сообщается на сайте компании МечтаСтрой.

Наконец, важно выбрать правильное время для покупки дачи. Приобретая участок зимой, многие разочаровываются в состоянии дома и территории вокруг него после таяния снега. Поэтому, лучше осматривать участок без снега, чтобы заметить все нюансы.

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