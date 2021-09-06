Петербуржцы делают выбор в пользу апартаментов

Петербуржцы все чаще выбирают апартаменты место квартир. Такие данные приводит Единый строительный портал Северо-Запада.

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Апартаменты обычно дешевле квартир, но при этом они становятся все более конкурентоспособными, формируя среду будущего. Только за первое полугодие 2021 года рынок апартаментов пополнился на 2 тысячи юнитов.

Минувшим летом спрос на покупку апартаментов в Санкт-Петербурге вырос на 26,88%. Чаще ими интересуются иногородние покупатели, например, из Москвы, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

Растет и спрос на загородную недвижимость. Так, до пандемии коронавируса, дачу со всеми удобствами можно было снять за 35 тысяч рублей в месяц. Сейчас это будет стоить минимум 55 тысяч рублей. С приходом осени дачи все еще остаются популярны, поскольку сезон грибов в самом разгаре, а сидеть у камина, глядя в сад куда приятнее, чем с обогревателем в обнимку смотреть в окна соседям.

Продолжает дорожать и элитное жилье. Причина проста: спрос превышает предложение.

Тем, кто планирует обзавестись собственной недвижимостью, правительство приготовило еще один пряник: с 2022 года в России можно юудет регистрировать права на недвижимость через госуслуги. Процедура будет занимать не больше одного дня. Однако и налог вырастет: власти Санкт-Петербурга сообщили о планах по срокам переоценки кадастровой стоимости, которая приведет к увеличению налоговой нагрузки на собственников к 2025 году.