Петербургский центр Курехина до 2024 года реконструируют за 3,8 млрд рублей

В Петербурге Комитет по госзаказу ищет для реконструкции бывшего здания кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте В.О. подрядчика. Об этом сообщалось накануне на сайте госзакупок.

По условиям конкурса, работы на объекте должны быть завершены к 10 декабря 2024 года. Начальная объявленная стоимость контракта составляет 3,8 млрд рублей. Судя по технической документации на первом этаже здания должны располагаться холл, билетные кассы, кафетерий, зрительный и демонстрационный залы, хореографический зал, помещения для репетиций, помещения охраны, технические и служебные помещения. На втором обустроят гримерные, переговорную, гардеробную, методический кабинет, раздевалки, комнаты отдыха и административные помещения. На третьем будут фойе, холл, телевизионная студия и балкон зрительного зала. Четвертый этаж займут помещения с санузлами, техника для управления освещением. На последнем будет работать кафе и располагаться подсобные помещения.