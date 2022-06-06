Россиянам напомнили о повышении тарифов ЖКУ с 1 июля

С 1 июля в России традиционно вырастут тарифы на оплату жилищно коммунальных услуг. Размер их индексации каждый регион определяет самостоятельно.

Среди прочих вырастут и тарифы на газ. Как пишет «МК в Питере», с июля петербуржцы будут платить за газ на 3%. Цена тысячи кубометров газа в рознице с учетом повышения составит 6,9 тысячи рублей.

Россияне все чаще выражают опасения, что в 2022 году тарифы ЖКУ повысят дважды по причине стремительно растущего уровня инфляции. Эксперт жилищно-коммунального хозяйства Константин Крохин напомнил, что все регламентирующие индексацию документы определяют порядок её проведения только один раз в год.

Тарифы выросли дважды в течение 2019 года не по причине инфляции, а из-за увеличенного на 2% НДС. В связи с его ростом представители сферы ЖКХ потребовали у властей компенсации. Поэтому в 2022 году ожидать увеличения тарифов дважды не стоит.