С 1 декабря тарифы на ЖКУ в Петербурге повысят на 8,5%

Правительство РФ 1 декабря провело досрочную индексацию тарифов на коммунальные услуги. В Петербурге тарифы увеличится в цене на 8,5%.

Изначально новые тарифы на услуги ЖКХ должны были вступить в силу с 1 июля 2023. Следующая индексация планируется 1 июля 2024 года. В городском Комитете по тарифам отметили, что в Петербурге индекс изменения платежей (средний показатель по всем коммунальным услугам) не превысит 8,5%, что является ниже ожидаемой среднегодовой инфляции в 13,9%.

Стоит отметить, что тарифы на электроснабжение выросли ощутимее всего, они поднялись на 9,0 %. Водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами вросли на 8,5 %, теплоснабжение – на 8,4 %, газоснабжение – на 8,3 %.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ФАС России сообщили, что строго проконтролируют процесс индексации тарифов на ЖКУ и пообещали не допустить необоснованного роста цен.