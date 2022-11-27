ФАС пообещал проследить за повышением цен на тарифы ЖКХ

С декабря текущего года в России поднимутся тарифы на услуги ЖКХ. Цены вырастут как для обычных граждан, так и для промышленности.

Как пишет “МК в Мурманске”, несмотря на то, что следующая индексация запланирована только на 1 июля 2024 года, ситуация с повышением тарифов возмутила россиян. Жители высказывают опасения по поводу того, что цены могут увеличить сильнее, чем они смогут перенести.

По этому поводу в федеральной антимонопольной службе (ФАС) России отметили, что строго проконтролируют процесс индексации тарифов на ЖКУ. В ФАС россиянам пообещали е допустить необоснованного роста цен. Все изменения пройдут в соответствии с законом.

Ранее мы также рассказывали, что с января 2023-го года в Петербурге на квитанциях на оплату коммунальных услуг появится логотип Единого расчетного центра.