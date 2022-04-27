Глава счетной палаты Кудрин прогнозирует сложную ситуацию в России в течение двух лет

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты Российской Федерации, заявил, что ситуация в России будет сложной в течение полутора-двух дет. Такую точку зрения он высказал в ходе заседания президиума Совета законодателей.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что важно оценить свои силы и ресурсы в сложившейся ситуации. Алексей Кудрин прогнозирует, что кризис будет больше того, который Россия пережила в 2009. Как ожидается, он также превзойдет кризисную ситуацию, вызванную пандемией в 2020-м году.

Свою роль в экономической ситуации могут сыграть и цены на российский газ. АБН публикует мнение эксперта о том, какие страны Евросоюза согласятся покупать газ за рубли.