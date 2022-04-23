Продажи автомобилей в России могут упасть на 80%

Снижение объема продаж автомобилей в России в апреле 2022 года может составить 80%. Такой прогноз сделал генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По словам, эксперта падение на 80% будет не таким плохом. В дальнейшем этот показатель может достичь и 90%. Для прогнозирования спроса Сергей Целиков использовал статистику постановки автомобилей на государственный учет.

Характеризуя текущую ситуацию, эксперт пояснил, что ассортимент и цены автомобилей в настоящее время не привлекают российских покупателей.

Автомобильный завод «Автоваз» между тем может в скором времени сменить владельца. Как сообщает АБН, Renault намерен продать предприятие. В качестве вероятного нового собственника называют «Ростех» или Министерство промышленности и торговли.