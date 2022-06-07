Почти в два раза в Петербурге вырос спрос на заграничные машины

Спрос на услуги по перегону автомобилей из-за границы подскочил в Петербурге. Как сообщают специалисты "Авито. Авто", о продаже машин с пробегом из-за рубежа в апреле-мае этого года число объявлений выросло на 80,.99% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Также в городе на 41,43% увеличился спрос на ввозимые машины с пробегом. Средняя цена авто, предлагаемых к ввозу, в городе на Неве составила 1 760 000 рублей, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

В целом по России предложения по ввозу машин из-за рубежа с апреля по май выросло на 43,5%. Автомобили с пробегом из-за границы россияне могут приобрести в среднем за 1,1 млн рублей, что на 73% выше, чем за тот же период прошлого года.