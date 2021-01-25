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Динамика российского авторынка ухудшила среднегодовые показатели

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13 Октября 2021, 13:46

В сентябре позиции российского авторынка продолжают ухудшаться. Осень 2021 г. позволила ему занять лишь четвертое место в общем рейтинге. Самым продаваемым автомобилем в России, по данным агентства «Автостат», стал Nissan Qashqai, отличающийся стильным дизайном и привлекательным интерьером. Спрос на него среди россиян обусловлен приемлемой стоимостью и эргономичным внешним видом.

Лидером продаж автомобилей стала Великобритания. За прошедший месяц в стране было реализовано 215 312 транспортных средств. Однако Британское сообщество автопроизводителей и дилеров посчитало этот результат наихудшим, начиная с сентября 1998 г. Такая отрицательная динамика вызвана и нерегулярными поставками новых моделей машин. Их нехватка объясняется дефицитом автозапчастей, необходимых для сборки.

На втором месте рейтинга по продажам легковых машин оказалась Германия. С начала года в стране было реализовано 196 972 авто. Такой показатель позволяет утверждать, что покупательская способность населения упала на 25 % по сравнению с 2020 г.

Реализация автомобилей во Франции сократилась на 20,5 % по сравнению с предыдущим годом. С начала 2021 г. в стране было продано 133 835 машин. Эти показатели позволили ей занять третье место в рейтинге стран, продавших больше всего автомобилей в 2021 г.

Россия существенно сдала свои позиции. По сравнению с прошлым годом в стране было продано на 22,6 % авто меньше. За период с начала 2021 г. в России реализовано 119 485 машин. В основном это автомобили средней грузоподъемности и легковые. Россияне отдают предпочтение бюджетным иномаркам не старше трех лет. Продажа легковых автомобилей и небольших фургонов, предназначенных для ведения малого и среднего бизнеса, также идет бойко.

Почти в самом низу рейтинга находится Испания. С начала года покупательская способность граждан страны снизилась на 15,7 %. Было реализовано 59 641 авто. И замыкает статистику Италия. Покупательский спрос ее жителей на машины снизился на 32,7 %. За период с начала 2021 г. было реализовано 105 175 авто.

Тенденция ухудшения покупательского спроса возникла в начале 2020 г. и была связана с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Данные предоставлены агентством «Автостат», которое регулярно мониторит рынок легковых машин в стране и мире.

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