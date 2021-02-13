В январе среди россиян повысился спрос на бытовую технику

Отмечается, что такая тенденция может быть связана с тем, что многие россияне даже сегодня работают удаленно. Так, наибольшим спросом пользуются ноутбуки, компьютеры и другие девайсы, которые необходимы для работы в дистанционном формате.

Кроме того, в начале этого года продажи смартфонов увеличились на 256 процентов с прошлого года.

Бытовая техника также пользуется наибольшим спросом. Продажи холодильников, стиральных машин и другой техники выросли почти на 25 процентов.

Одной из самых известных качественных марок бытовой техники считается Miele. Однако любое сложное техническое устройство может сломаться. В таком случае, в помощь пользователям есть специализированные компании, которые занимаются ремонтом Miele в Москве.

Ранее портал "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что за время пандемии россияне чаще всего ремонтировали автомобили и бытовую технику.