Песков рассказал, что в правительстве прорабатывают ответные меры на санкции Запада

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Правительство РФ готовит контрмеры на санкции Запада. Он отметил, что меры прорабатываются в правительственном штабе, поэтому информации следует ожидать именно оттуда.

Подчеркивается, что ответные меры на санкции Запада будут составляться таким образом, чтобы в наилучшей степени соответствовать интересам самой России. Дмитрий Песков также пояснил, что поднимать данную тему на совещании Правительства РФ в понедельник не планировалось, если она не будет кем-то включена в повестку дня.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозирует период структурных изменений, который начнется в российской экономике в ближайшее время.