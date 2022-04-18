Набиуллина назвала происходящее с российской экономикой периодом структурных изменений

Введенные в отношении России санкции уже оказали влияние на финансовый сектор экономики страны. В ближайшее время они скажутся и на реальном секторе. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению годового отчета ЦБ за 2021 год.

Глава ЦБ отметила, что санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке. Однако скоро они будут заметны и в реальном секторе. Основные проблемы она связала не с с самими применяемыми к финансовым институтам санкциями, но с ограничениями на импорт, логистику внешней торговли, а также с возможными последующими ограничениями на экспорт российской продукции.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургские магазины цветов столкнулись с дефицитом импортных растений из-за санкций.