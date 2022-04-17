В Петербурге магазины цветов столкнулись с дефицитом импортных растений

В Россию под запрет на ввоз попали горшечные рачтения, луковичные, зелень и растения открытого грунта. Представители рынка, которые занимаются реализацией горшечных растений, заявили, что склады у некоторых петербургских поставщиков пусты, а когда будут новые поставки - неизвестно. Об этом сообщает "МК в Питере".

Чтобы компенсировать убытки некоторые бизнесмены вместе с партнерами собираются перейти на торговлю грунтом, удобрениями и другим. С началом сезона озеленения однолетниками многие предлагают боксы для озеленения балконов. Предприниматели отмечают, что без поставок достаточно сложно заниматься бизнесом. Если она не возобновятся, что большинство представителей рынка могут закрыться.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что влияние санкций на жизнь ощутили 60% россиян. Об этом стало известно из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.